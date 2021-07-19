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Шоу-бізнес

«Вагітність їй пасує»: фанати оцінили новий образ Осадчої

8:43 19 липня 2021
катя Осадча

Катя Осадча під час вагітності не відмовляє собі в новому вбранні. Телеведуча покрасувалась в легкій повітряній сукні бузкового кольору. Доповнювали наряд літнє взуття в тон сукні і стримуючий волосся обруч.

Шанувальники кажуть, що вагітність Каті дуже до лиця. Жінка, яка готується стати матір'ю, стає надзвичайно красивою, і Осадча це правило підтверджує.

Нагадаємо, в травні Катя Осадча підтвердила, що чутки про її вагітність, це правда. З того часу телеведуча з'являється на публіці у сукнях або сорочках вільного силуету, що не стримують рухів.

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