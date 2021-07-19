«Вагітність їй пасує»: фанати оцінили новий образ Осадчої

Катя Осадча під час вагітності не відмовляє собі в новому вбранні. Телеведуча покрасувалась в легкій повітряній сукні бузкового кольору. Доповнювали наряд літнє взуття в тон сукні і стримуючий волосся обруч.

Шанувальники кажуть, що вагітність Каті дуже до лиця. Жінка, яка готується стати матір'ю, стає надзвичайно красивою, і Осадча це правило підтверджує.

Нагадаємо, в травні Катя Осадча підтвердила, що чутки про її вагітність, це правда. З того часу телеведуча з'являється на публіці у сукнях або сорочках вільного силуету, що не стримують рухів.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter