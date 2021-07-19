Представниця України Рената Штіфель посіла друге місце на «Слов'янському базарі» і відзначилася з Басковим

У білоруському Вітебську завершився XXX фестиваль «Слов'янський базар», який проігнорували запрошені українські артисти і телеведучі. Винятком стала Діана Панченко, яка вийшла на сцену «Літнього амфітеатру» в якості ведучої, та співачка Таїсія Повалій. Вона виступила на відкритті фестивалю, а також увійшла до складу журі, що оцінює молодих виконавців.

Серед конкурсантів була і представниця України — співачка Рена Штіфель, яка останнім часом живе разом із чоловіком на Кіпрі. Вона розділила друге місце з виконавцем із Білорусі Данилом Мишковцем і отримала п'ять тисяч доларів призових.

Перше місце і 15 тисяч доларів дісталося представниці Сербії Ірині Арсенійович, а третє — поділили конкурсанти з Азербайджану і Словаччини (по 2500 доларів). Володарем Гран-прі і 20 тисяч доларів стала співачка Рухія з Казахстану.



* Рената Штіфель

На своїй сторінці в Інстаграм Рената Штіфель опублікувала фрагменти свого виступу на «Слов'янському базарі», а також — селфі з россійським співаком Миколою Басковим. Сам блондин відмовився від участі в концерті-відкритті, пославшись на погане самопочуття. За словами російського співака, у нього піднялася висока температура. Тест на коронавірус показав негативний результат. Менеджер артиста пояснив, що у Баскова міг статися тепловий удар, оскільки він тривалий час перебував під відкритим сонцем.

Від Росії на фестивалі відзначилися Григорій Лепс, Стас П'єха, Слава, Лариса Доліна, Микола Носков, Олександр Панайотов, група «Фабрика» та інші.

Нагадаємо, фестиваль «Слов'янський базар» проходить під патронатом Олександра Лукашенка. Багато артистів бойкотували захід диктатора. Таїсія Повалій не тільки виступила в Вітебську, а й увійшла до складу журі. Зі сцени вона зізналася в любові Білорусі.

На «Слов'янський базар» була запрошена і Тіна Кароль, її ім'я було зазначено в афіші. Але співачка спростувала свою участь. Так само вчинив і Олег Винник.

В якості ведучого від України був заявлений і Тимур Мірошниченко, але він також відмовився від поїздки в Білорусь.

Фото fest-sbv.by, Інстаграм Ренати Штіфель.

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