«Не впізнали»: «відпускні» фото Могилевської викликали фурор

Співачка Наталя Могилевська, яка недавно ризикнула опублікувати в соцмережах знімки без ретуші, тепер похвалилася своїми відпускними фото і розділила Instagram-аудиторію. Одні пыдписники хвалили зірку за фото без макіяжу, інші — лаяли за перебір з пластичними операціями.

Були й ті, хто Могилевську просто не впізнав.

Гострі дискусії розгорнулися між прихильниками природної краси і тими, хто визнає за співачкою право звертатися до пластичних хірургів.

Але в цілому більшість фанів зійшлося на тому, що навіть на фото без ретуші Могилевська виглядає чудово.

Нагадаємо, Могилевська поставила собі за мету — до кінця липня схуднути на 10 кілограмів. Зірка розсекретила, як харчується, щоб досягти результату.

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