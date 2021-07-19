Станіслав Боклан та Лілія Ребрик у драмі «Пульс» та «Очі змії»: що подивитися в кіно з 22 липня

У четвер, 22 липня, в український прокат виходять шість нових фільмів, зокрема спортивна драма «Пульс», знята вітчизняними кінематографістами. Вона ж конкурує з американським бойовиком «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо» за титул «Прем'єра тижня». Любителям романтичних комедій пропонуються на вибір американська стрічка «Кохання по той бік» та австралійський фільм «Коротко кажучи», причому і там, і там присутні елементи фентезі. Вічна історія Ромео і Джульєтти знайшла свій відбиток в американській кримінальній драмі «Кохання, пристрасть та стволи». А шанувальників італійського кінематографа може зацікавити трилер «Гості на віллі».

«Пульс»

(12+, Україна, Kinorob і Kinomania, спортивна драма)

Фільм заснований на реальній історії української спортсменки, паралімпійської чемпіонки 2008 року Оксани Ботурчук. Вона сама брала активну участь в написанні сценарію і виступила консультантом знімання спортивних епізодів. Роль Оксани зіграла Наталія Бабенко. Щоб вжитися в роль, актриса пів року тренувалася по програмі підготовки професійних спортсменів. Під час роботи над картиною режисер Сергій Чеботаренко сам захопився бігом і приєднався до кількох спільнот бігунів, щоб краще розуміти їхню психологію та мотивацію.

Оксана мріє добитися високих результатів в спорті. У неї все непогано виходить, однак дівчина потрапляє в автомобільну аварію та отримує важкі травми. Але вона не здається і наполегливо йде до своєї мети…

У фільмі знялися відомі українські актори Станіслав Боклан та Ахтем Сеітаблаєв, а також Лілія Ребрик (ексклюзивне інтерв'ю з нею читайте тут). Прем'єра картини повинна була відбутися у березні 2020 року, проте пандемія коронавірусу змусила відкласти вихід у прокат більше ніж на рік.

«Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо»

(16+, США, Paramount Pictures, бойовик)

Фільм є третьою частиною популярної кіносерії «GI Joe: Кидок кобри» і одночасно її перезапуском. Надихнувшись успіхом компанії Marvel, яка перетворила свої комікси в цілий кінематографічний Всесвіт, а також інших подібних проєктів, компанія Hasbro, яка виробляє іграшки, вирішила створити щось схоже. І фільм «Очі змії: Початок Джі.Ай.Джо» (в інтернеті відомий як «GI Joe: Кидок кобри. Снейк Айз») повинен стати першим на шляху реалізації цієї ідеї.

Головний герой картини — Снейк Айз. Це загадковий і найнебезпечніший боєць спеціального загону GI Joe. Він завжди одягнений у все чорне, носить маску і не розмовляє. Зіграв його популярний актор Генрі Голдінг («Джентльмени», «Різдво на двох»). Зняв картину німецький режисер Роберт Швентке, який прославився в Голлівуді завдяки картинам «Примарний патруль», «Дивергент, глава 2: інсургентів». Перша частина «GI Joe» називалася «Кидок кобри». Вона вийшла в прокат у 2009 році та зібрала 302,5 мільйона доларів. Однак в знімання картини було вкладено 175 мільйонів доларів. За голлівудськими мірками збори виявилися досить скромними при такому високому бюджеті. У фільмі було зроблено ставку на героя на прізвисько Дьюк. Його зіграв Ченнінг Татум. Снейк Айз у виконанні Рея Парка був другорядним персонажем.

«GI Joe: Кидок кобри 2» з'явився в 2013 році. Татум відсунувся на другий план. Акцент був зроблений на іншого героя — Роудблока у виконанні Дуейна Джонсона. У картину ввели ще одну суперзірку — Брюса Вілліса. Актор зіграв генерала Колтона. Рей Парк залишився у фільмі як Снейк Айз. Фільм зібрав у світовому прокаті 375,7 мільйона доларів при бюджеті 155 мільйонів доларів. Такий результат задовольнив керівництво студії Paramount, проте серію було вирішено на цьому завершити. І тільки пару років тому виникла ідея запустити весь проєкт з новими акторами.

«Гості на віллі»

(12+, Італія, Rodeo Drive, трилер)

На півночі Італії в невеликому містечку живе заможна родина. Для місцевих жителів її члени служать прикладом чеснот. Сім'я користується повагою в суспільстві. Одного разу на віллу проникає непроханий гість. Протягом 24 годин життя сім'ї перевертається з ніг на голову, оголюються справжні стосунки між найближчими родичами, їх пороки, страхи. Все це призводить до абсолютно несподіваних наслідків…

Зняв фільм за власним сценарієм Івано Де Маттео (серіал «Кримінальний роман»). У картині знялися Марко Джалліні («Одного разу в Римі»), Мікела Ческон («Дівчина в тумані»), Массіміліано Галло («Невірні»).

«Кохання, пристрасть та стволи»

(12+, США, Lionsgate, кримінальна драма, бойовик, бюджет — 4 мільйони доларів)

Автори фільму підносять його як сучасну історію Ромео і Джульєтти. Дія відбувається в Нью-Йорку. Є дві сім'ї, які давно ворогують один з одним. Щось сталося між главами цих родин. І ось їхні діти закохуються. Головного героя звуть Бен, героїню — Мері. Їх зіграли популярні актори Дієго Бонета («Рок на віки», «Термінатор: Фатум») та Олександра Даддаріо (серіали «Закон і порядок», «Клан Сопрано»).

Режисер Коллін Шіффлі зняв картини за 23 дні, хоча попередня робота над проєктом почалася ще у 2010 році, коли була затверджена заявка на сценарій. На роль, яка в підсумку дісталася Бонете, претендували спочатку Зак Ефрон і Джош Хатчерсон. У США картина в прокат не потрапила, а вийшла відразу на DVD і платних телеканалах.

«Кохання по той бік»

(12+, США, Dayenu Films, комедія, фентезі)

Безробітний актор потрапляє в аварію, в результаті чого його душа розлучається з тілом. На тому світі його зустрічає красуня в діловому костюмі. Вона каже, що є ангелом, і пояснює, як потрапити до раю. Виявляється, для цього потрібно обов'язково покохати…

Фільм зняв режисер Гаррі Грінбергер. Картина належить до розряду незалежного кіно. Одну з ролей виконала відома актриса Крістіна Річчі («Пенелопа»). Фільм отримав не дуже схвальні відгуки критиків і глядачів. Його рейтинг на сайті IMDB.com становить 4,9 бала з 10.

«Коротко кажучи»

(6 +, Австралія, Saban Films, романтична комедія)

Прокинувшись вранці після свого весілля, головний герой несподівано виявляє, що кожні дві хвилини переміщається в часі на рік вперед! Він прекрасно розуміє, що з таким темпом жити йому залишилося зовсім небагато. Значить, потрібно зрозуміти, чому з ним таке відбувається… Деякі західні критики порівнюють «Коротко кажучи» з культовою комедією «День бабака». Тільки там герой Білла Мюррея застряг у минулому. А тут персонаж стрімко мчить у майбутнє, що його зовсім не радує.

Зняв фільм популярний австралійський актор Джош Лоусон («Маленька смерть», «Мортал комбат»). Він же виконав одну з ролей. Головну чоловічу роль Лоусон довірив Рейфу Споллу («Люди в чорному: Інтернешнл»). Головну жіночу роль зіграла Зара Ньюман («Дівчина мрій»). В Австралії комедія зібрала більше 2 мільйонів доларів в прокаті.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про фільми, які вийшли в прокат на минулому тижні.

136

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter