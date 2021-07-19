Затопило непогано: ведуча Олена-Христина Лебідь показала, як пливла до парковки в Києві

Телеведуча Олена-Христина Лебідь показала наслідки негоди в Києві. Вулиця перетворилася в річку. Добиратися до парковки телеведучій довелося ледь не вплав. На своїй сторінці в Інстаграм вона опублікувала відео, як йде по дорозі на парковку по коліно у воді. Але навіть в цій ситуації Христина не втрачає почуття гумору.

«Затопило непогано. Заплив до парковки», — підписала відео Христина.

«Пливу до парковки, по коліно у воді. А водичка хоч холодна», — каже ведуча.

Нагадаємо, 19 липня Київ накрили шквальний вітер та злива. Через негоду закрито декілька затоплених станцій метро, громадський транспорт курсує з перебоями.

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