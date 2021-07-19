Травесті-діва Монро зізналася у своєму захопленні

Українська актриса й травесті-діва Монро зізналася, що для неї найбільш захоплюючий голос серед співаків — в Артема Пивоварова. Під час знімання масштабного вокального шоу «Співають всі!» (канал «Україна»), де раніше виник конфлікт між співачками Jerry Heil та Анною Трінчер, яка хлюпнула в колегу водою, травесті-діва не змогла втриматися від компліментів на адресу популярного виконавця.

— В Артема тембр, який одразу запам'ятовується, — сказала «ФАКТАМ» Монро. — Я помітила, що багато молодих співаків співають у штучно грубій манері. Таким трохи баском. До речі, не забудеш і голос Наталі Могилевської — можу закрити очі й відчути пісню, яку вона співає. Пізнаваний відразу і тембр Віктора Павлика.

— Ви — одна зі ста професіоналів, які оцінюють виступи героїв нового вокального шоу. Як можна привернути вашу увагу?

— У мене музикальний слух, тому я відразу чую фальш. Насправді якщо у людини хороша енергетика, яка дістане до мене в шостому ряду, то, звичайно, я встану й проголосую за неї. А ось відштовхнути від конкурсанта мене може навіть така дрібниця, як брудне волосся.

Взагалі, наразі вокальні конкурси досить регулярні. Тому потрібно просто скористатися моментом і максимально отримати користь хоча б від участі. І дивувати не тільки вокалом, але й поведінкою. Можна, наприклад, влаштувати перепалку з журі або грюкнути дверима. Адже зараз час мультиартистів — людей, які повинні бути співаками, ораторами, коміками, і головне — мати свою історію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зоряним суддею музичного шоу «Співають всі!» стала Ніна Матвієнко. Знаменита співачка розкрила секрет своєї молодості.

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