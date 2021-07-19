«Дещо пережив вперше»: Олег Винник під враженням від нового вокального шоу

Популярний український виконавець Олег Винник став гостем нового вокального шоу «Співають всі», зізнавшись, що навіть не був попередньо ознайомлений з його форматом.

«Я хотів отримати чесні і живі емоції, і мені це вдалося! В черговий раз дивуюся оригінальності почутих голосів! І де вони тільки беруться щороку? Наша країна бездонна!», — написав захоплений співак в Instagram.

Також Винник зазначив, що вперше виступив з сотнями своїх колег, професіоналами в різних напрямках, і тепер розуміє, «що відчувають учасники на сцені, коли на них дивляться 200 очей досвідчених артистів».

Нагадаємо, не так давно співак був суддею вокального шоу «Голос країни-11».

До речі, на новому шоу Винника чекала приємна зустріч — за лаштунками він влаштував «обіймашки» з кумою Дзідзьо Олею Цибульською.

Фото ТРК Украина

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