Переможниця популярного в Україні реаліті-шоу вийшла заміж
Переможниця восьмого сезону романтичного реаліті «Холостяк» на телеканалі СТБ Іванна Гончарук вийшла заміж.
Однак обранцем дівчини став не її телевізійний герой Рожден Анусі, а Павло Забокрицький, з яким вона познайомилася в Туреччині.
Весілля Іванни та Павла відбулася в Грузії, в містечку Сігнагі. Відео з церемонії дівчина опублікувала в Instagram.
Судячи з фото в соцмережі, святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.
Нагадаємо, напередодні стало відомо про розрив відносин «Холостячки» Ксенії Мішиної і її обранця на проекті Олександра Еллерта.
Фото instagram.com/ivannahoncharuk/353
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