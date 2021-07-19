Переможниця популярного в Україні реаліті-шоу вийшла заміж

Переможниця восьмого сезону романтичного реаліті «Холостяк» на телеканалі СТБ Іванна Гончарук вийшла заміж.

Однак обранцем дівчини став не її телевізійний герой Рожден Анусі, а Павло Забокрицький, з яким вона познайомилася в Туреччині.

Весілля Іванни та Павла відбулася в Грузії, в містечку Сігнагі. Відео з церемонії дівчина опублікувала в Instagram.

Судячи з фото в соцмережі, святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про розрив відносин «Холостячки» Ксенії Мішиної і її обранця на проекті Олександра Еллерта.

Фото instagram.com/ivannahoncharuk/

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