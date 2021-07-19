27.10 / 27.28 31.90 / 32.23
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Переможниця популярного в Україні реаліті-шоу вийшла заміж

22:30 19 липня 2021
Переможниця популярного в Україні реаліті-шоу вийшла заміж

Переможниця восьмого сезону романтичного реаліті «Холостяк» на телеканалі СТБ Іванна Гончарук вийшла заміж.

Однак обранцем дівчини став не її телевізійний герой Рожден Анусі, а Павло Забокрицький, з яким вона познайомилася в Туреччині.

Весілля Іванни та Павла відбулася в Грузії, в містечку Сігнагі. Відео з церемонії дівчина опублікувала в Instagram.

Судячи з фото в соцмережі, святкування влаштували в форматі подвійного весілля: разом з Іванною і Павлом одружилися також їхні близькі друзі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про розрив відносин «Холостячки» Ксенії Мішиної і її обранця на проекті Олександра Еллерта.

Фото instagram.com/ivannahoncharuk/

353

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

ярослава Притула дружина Дзідзьо

«Не роби цього»: SLAVIA розповіла, як триває розлучення з DZIDZIO

Оксана Соколова

«Медузи розміром з акул»: туристи жаліються на навалу «хижаків», які заважають відпочинку на Арабатці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.