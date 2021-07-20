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«Ну втягнула, так втягнула!»: над красунею Каменських в бікіні посміялися в мережі

8:31 20 липня 2021
«Ну втягнула, так втягнула!»: над красунею Каменських в бікіні посміялися в мережі

Співачка Настя Каменських своїми фото в Instagram регулярно дає приводи для нападок хейтерів — то її викриють в зловживанні фоторедактором, то в зайвій відвертості. Але цього разу Настя, схоже, перевершила саму себе. На новому фото, викладеному в мережу, дружина Потапа так втягнула живіт, що фани одразу занепокоїлися її самопочуттям.

У кадрі Настенька постала в блакитному купальнику в придорожньому кафе (можливо, що і за кордоном). Сильний вітер підняв її кучерики, що зробило знімок ще більш креативним.

Ніяких коментарів під фото Настя не залишила, так що за неї це зробили фоловери.

«Ну втягнула, так втягнула !!!», «Навіщо так напружуватися», «Видихай», — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, раніше фоловери знайшли спільне в захопленнях Каменських і її тезки — російської балерини Волочкової .

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