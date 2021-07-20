27.10 / 27.29 31.89 / 32.24
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Одна з найвідоміших моделей світу вийшла заміж вдруге — фото з весілля

9:23 20 липня 2021
Фото з весілля Лари Стоун

Нідерландська модель Лара Стоун, одна з найбільш популярних і високооплачуваних супермоделей світу кінця нульових і 2010-х років, вийшла заміж вдруге.

37-річна Лара познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, 37-річним британським бізнесменом Девідом Грівсоном, у 2018 році — через додаток для знайомств Tinder. У 2020-му пара оголосила про заручини.

Кілька фото зі свого весілля, яке відбулося у британському графстві Беркшир, Стоун опублікувала в Instagram. Модель була в білій гіпюровій сукні британського бренду Tephi.

Першим чоловіком Лари був актор Девід Уолліамс. Вони одружилися у 2010 році та розлучилися п'ять років по тому. У цьому шлюбі модель народила сина Альфреда, якому зараз вісім років.

У 2010 році Лара Стоун очолила список 50 кращих моделей, а у вересні 2012 року перемістилася до списку «Ікони індустрії» за версіями models.com. Стоун входила в десятку найбільш високооплачуваних моделей тих років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що екс-учасниця гурту Spice Girls Емма Бантон таємно вийшла заміж — фото з весілля.

320

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

федотова коса

«Два дні протрималися і поїхали»: туристи не витримують «сусідства» з навалою медуз на Федотовій косі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.