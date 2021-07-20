Нідерландська модель Лара Стоун, одна з найбільш популярних і високооплачуваних супермоделей світу кінця нульових і 2010-х років, вийшла заміж вдруге.

37-річна Лара познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком, 37-річним британським бізнесменом Девідом Грівсоном, у 2018 році — через додаток для знайомств Tinder. У 2020-му пара оголосила про заручини.

Кілька фото зі свого весілля, яке відбулося у британському графстві Беркшир, Стоун опублікувала в Instagram. Модель була в білій гіпюровій сукні британського бренду Tephi.

Першим чоловіком Лари був актор Девід Уолліамс. Вони одружилися у 2010 році та розлучилися п'ять років по тому. У цьому шлюбі модель народила сина Альфреда, якому зараз вісім років.

У 2010 році Лара Стоун очолила список 50 кращих моделей, а у вересні 2012 року перемістилася до списку «Ікони індустрії» за версіями models.com. Стоун входила в десятку найбільш високооплачуваних моделей тих років.

Раніше «ФАКТИ» писали, що екс-учасниця гурту Spice Girls Емма Бантон таємно вийшла заміж — фото з весілля.

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