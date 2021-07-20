На обкладинці Sports Illustrated вперше з'явилося фото репера

Меган Джовон Рут Піт, відома під сценічним псевдонімом Megan Thee Stallion, стала першим в історії репером, чиє фото потрапило на обкладинку популярного журналу Sports Illustrated. Знімки 26-річної американки, яка раніше увійшла в сотню найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, прикрасили собою щорічний, вже 58-й спецвипуск Sports Illustrated's Swimsuit 2021.

Меган зізналася, що потрапити на обкладинку Sports Illustrated Swimsuit - завжди було її мрією. «Я хочу подякувати всім сильним жінкам в моєму житті, які надихнули мене любити своє тіло», - написала зірка в Instagram.

Зірками нового номера видання стали також японська тенісистка Наомі Осака і темношкіра модель-трансгендер Лейна Блум. Їх зображення з'явилися на альтернативних обкладинках.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Sports Illustrated Swimsuit вперше з'являться фото моделі-трансгендера афроазійського походження.

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