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«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

12:13 20 липня 2021
«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

Сценарист Олександр Еллерт, якого днями несподівано кинула його телевізійна кохана Ксенія Мішина, схоже, зневірився її повернути. Невдачею закінчилася і подорож чоловіка в Крим, де зараз знаходиться актриса.

У сторіз свого Instagram шоумен розповів, що покинув півострів, куди приїхав разом з Ксенією і її сином Платоном до її батьків.

«У деяких лють і обурення, але під моїми постами ми нікого не ображаємо», — звернувся він до фанів, які гостро реагують на гучний розрив. Про свою кривдницю він констатував лише, що у неї «в голові огірки усвідомленості», і він, мовляв, безсилий що-небудь з цим зробити.

В коментарях фоловери підтримали чоловіка, побажавши йому нового щастя і відзначивши, що вступати у відносини з наміром змінити свого партнера — невдала думка.

Нагадаємо, відразу ж після фатального рішення коханої Еллерт не знайшов, що сказати в мережі, обмежившись цитатою з Вікіпедії.

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