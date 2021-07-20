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Шоу-бізнес

Анна Трінчер знову збільшила губи: фото після процедури

15:21 20 липня 2021
Анна Трінчер

Відома акторка, співачка та блогер Анна Трінчер, яка взимку вперше збільшила губи і накликала гнів бабусі, зважилася на повторну процедуру. 19-річна зірка знову підколола губи, зробивши їх більш пухкими. Про це Анна розповіла на своїй сторінці в Інстаграм, показавши відео процедури.

Трінчер зізналася, що їй було страшно і боляче. Але, як то кажуть, краса вимагає жертв.

Нагадаємо, Анна Трінчер відзначилася в декількох скандалах. Її друга захейтили за підставне відео з телефоном, який він спочатку нібито подарував дівчинці і потім відібрав його.

Також Анна Трічер посварилася з колегою Jerry Heil. Спочатку співачки «злили» в Мережу інтимні фото одна одної, а потім Трінчер вилила подрузі за комір склянку води.

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