Анна Кошмал та Тетяна Кравченко розплакалися: режисер «Сватів» заявив про повне закінчення зйомок серіалу

У Грузії знімальна група знаменитого українського серіалу «Свати» закінчила роботу над заключним, сьомим сезоном. Про це йдеться на офіційній сторінці в Instagram.

«Зйомки серіалу» Свати-7 «закінчилися! Завершальний сезон серіалу „Свати“, який тривав 13 років, офіційно відзняли!» — написали творці фільму.

В опублікованому ролику режисер Андрій Яковлєв повідомив, що через 13 років після початку зйомок сімейної епопеї «Свати», зйомки закінчені.

Після цього за кадром пролунали оплески, провідним акторам дарували квіти. А зірки ситкому Тетяна Кравченко і Анна Кошмал розплакалися.

Нагадаємо, серіал «Свати» вийшов на екрани у 2008 році. У глядачів сімейна епопея мала великий успіх. Після кількарічної перерви ситком збиралися знімати у Білорусі, але завадила пандемія коронавірусу. Сьомий сезон дозняли у Грузії.

В одному з епізодів фільму засвітився Вахтанг Кікабідзе, що викликало неоднозначну реакцію російських глядачів.

У мережі також припустили, що однією з причин поїздки президента Зеленського до Грузії стало завершення зйомок серіалу «Свати». Відомо, що Зеленський був одним з продюсерів проєкту. Перший помічник президента України Сергій Шефір якось розповів, що фільм заснований на реальних історіях з життя чинного глави держави Володимира Зеленського та його самого.

фото today.ua/

424

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter