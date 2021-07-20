27.10 / 27.27 31.87 / 32.19
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Анна Кошмал та Тетяна Кравченко розплакалися: режисер «Сватів» заявив про повне закінчення зйомок серіалу

15:53 20 липня 2021
актриси

У Грузії знімальна група знаменитого українського серіалу «Свати» закінчила роботу над заключним, сьомим сезоном. Про це йдеться на офіційній сторінці в Instagram.

«Зйомки серіалу» Свати-7 «закінчилися! Завершальний сезон серіалу „Свати“, який тривав 13 років, офіційно відзняли!» — написали творці фільму.

В опублікованому ролику режисер Андрій Яковлєв повідомив, що через 13 років після початку зйомок сімейної епопеї «Свати», зйомки закінчені.

Після цього за кадром пролунали оплески, провідним акторам дарували квіти. А зірки ситкому Тетяна Кравченко і Анна Кошмал розплакалися.

Нагадаємо, серіал «Свати» вийшов на екрани у 2008 році. У глядачів сімейна епопея мала великий успіх. Після кількарічної перерви ситком збиралися знімати у Білорусі, але завадила пандемія коронавірусу. Сьомий сезон дозняли у Грузії.

В одному з епізодів фільму засвітився Вахтанг Кікабідзе, що викликало неоднозначну реакцію російських глядачів.

У мережі також припустили, що однією з причин поїздки президента Зеленського до Грузії стало завершення зйомок серіалу «Свати». Відомо, що Зеленський був одним з продюсерів проєкту. Перший помічник президента України Сергій Шефір якось розповів, що фільм заснований на реальних історіях з життя чинного глави держави Володимира Зеленського та його самого.

фото today.ua/

424

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

На популярному азовському курорті медуз збирають екскаваторами: відеофакт

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.