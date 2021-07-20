Пандемія стала для всього людства серйозним випробуванням. Хочеться, щоб вона скоріше покинула нас, а на зміну труднощам прийшло щось світле та гарне. Без віри в це й оптимістичного погляду на життя неможливо йти вперед. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше своїми думками про нові реалії життя поділилися Еліна Світоліна, Олена Підгрушна, Андрій Курков, Ольга Сумська, Остап Ступка, Тамара Яценко, Ніна Матвієнко, Павло Зібров, Світлана та Віталій Білоножки, Олександр Пономарьов, ALEKSEEV, Артем Пивоваров, Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко, Андре Тан, В'ячеслав Дюденко, Діма Борисов, Євген Клопотенко… Сьогодні наша співрозмовниця — лідер групи KAZKA Олександра Зарицька.

«Думаю, секрет успіху пісні „Плакала“ в тому, що вона дуже життєва»

— Олександро, як на вашому житті та творчості позначилася пандемія?

— Вона торкнулася усіх людей — і артистів зокрема. До пандемії ми були в тісному контакті зі слухачами, у нас була величезна кількість концертів. Ми жили в цьому ритмі, отримували задоволення й думали, що так буде завжди. І раптом живе спілкування перервалося. Зізнаюся, що перейти до спілкування в онлайн-форматі мені було непросто. Я людина щира — і мені, наприклад, не хотілося б створювати ілюзію того, що все прекрасно та круто, якщо в якийсь момент це не так. Але зовсім не розповідати в соцмережах про себе та своє життя артисту сьогодні не можна: такі «правила гри» — і потрібно їх приймати. Важливо не втрачати контакт зі своїми слухачами.

— Ви рахували, скільки країн відвідали з гастролями до пандемії?

— За півтора року ми об'їздили практично всю Європу. Були і в США, і в Канаді. Усюди нас дуже тепло приймали.

За словами Олександри Зарицької, її надихає бажання йти вперед

— Ваша пісня «Плакала» продовжує набирати перегляди на YouTube. Зараз їх вже майже 400 мільйонів!

— Це так. Але хочеться, щоб нас знали не по одній-двох піснях. У нас їх вже понад тридцять — і це дуже крутий матеріал. Це і «Пісня сміливих дівчат», і «Палала», і «Танці», «Свята», «Грай», «Дива», «Сама», «Він», яку дуже люблять закохані парочки…

Моя улюблена пісня «Мало». У концертних програмах кожна пісня звучить трохи по-новому. До звучання додаємо цимбали, трембіти, сопілки. І завжди розповідаємо слухачеві трохи більше, ніж, можливо, він очікує.

— Як вважаєте, у чому секрет успіху вашої пісні «Плакала»?

— Зазвичай я ділюся якоюсь своєю історією з поетом Сергієм Лапшиним, який з неї робить гарну картинку. Так народилася й пісня «Плакала»… А секрет, думаю, в тому, що вона дуже життєва і сягає серця кожного. Саме тому так багато кому полюбилася. А ще, звичайно, секрет успіху в тому, що над нею працювали дуже талановиті у своїй справі люди, професіонали.

— Зараз набирає обертів і пісня «Поруч», яку ви виконуєте у тандемі з ALEKSEEV.

— У цьому випадку, як то кажуть, зійшлися всі зірки. Музику написав Руслан Квінта. З ним і з Нікітою Алексєєвим ми познайомилися на проєкті «Голос країни». І ось через роки з'явилася ця пісня. Вона була написана для мультсеріалу. І нам потрібен був для її виконання казковий принц. Нікіта підійшов ідеально. Пісня вийшла дуже теплою.

— Вона просто чарівна! У коментарі до відео на YouTube один з шанувальників вашої творчості написав, що, коли її слухаєш, ніби потрапляєш у рай. До слова, а хто придумав назву групи KAZKA?

— У березні 2017 року я і моя команда сиділи в офісі та обговорювали назву. І з'явилася така вдала ідея! KAZKA — це те, що з нами сталося! І те, що ми відчуваємо… Це здорово, коли займаєшся справою, від якої отримуєш задоволення.

«Я почала малювати. Зараз завішую дім своїми картинами»



— Правда, що під час пандемії ви придбали житло?

— Так, збулася моя мрія — я переїхала в новий дім. Довго збирала на нього, крім того, мені допомогла моя родина. Я вже перевезла зі свого рідного міста Харкова маму, також зі мною живе одна моя сестра. Я та людина, яка любить збирати навколо себе близьких, мені хочеться, щоб вони були поруч. У своєму будинку я відпочиваю, це те місце, де я відчуваю себе спокійно. Сім'я, свіже повітря, мої собаки — все це так прекрасно. Я давно не була у відпустці. У подорожі зазвичай вирушаю за новими емоціями, а вдома розслабляюся фізично і духовно. Я довго шукала такий будинок, який би відповідав моїм запитам. Хотіла, щоб у ньому було багато місця, з великим подвір'ям. Він знаходиться у мальовничому місці — фактично в лісі. Протягом року ми зробили ремонт. А зараз докуповуємо меблі. Дуже хочеться мати басейн, думаю, він з'явиться вже наступного року.

Картини Олександри прикрашають стіни її будинку

— У якому стилі інтер'єр будинку?

— У скандинавському. Мені подобається затишна атмосфера. Цей стиль передбачає багато світла, рослин…

— За період карантину у вас з'явилися якісь хобі?

— Я багато танцюю. А ще почала малювати. Зараз завішую дім своїми картинами. Мені подобається створювати абстракції на великих полотнах. На них залишаю свої емоції. Знаєте, серед моїх друзів багато творчих людей. Спочатку я думала просити їх щось для мене намалювати й таким чином створити дружню колекцію, але потім вирішила малювати сама.

«Зрозумівши, що в будь-який момент може все обірватися, ми стали більше цінувати життя»

— Як, на вашу думку, може змінитися через пандемію шоу-бізнес?

— Мені здається, зараз багато артистів почали ділитися якоюсь своєю історією. Люди стають щирішими. Зрозумівши, що в будь-який момент може все обірватися, ми стали більше цінувати життя та один одного. Думаю, наступний рік буде у творчих людей дуже насиченим. На слухачів і глядачів чекає багато прем'єр.

— Якого спілкування буде, на вашу думку, більше: віртуального чи живого?

— Живе буде завжди в пріоритеті, тому що немає нічого ціннішого. А в онлайн-спілкуванні, думаю, все більше буде різноманітності. Мені здається, що з часом воно буде максимально наближатися до живого. Не виключаю, що буде створена соціальна мережа, де спілкування матиме такий ефект, ніби співрозмовник знаходиться поруч.

— Технології вже зараз зробили крок вперед. Наприклад, фотограф, який знаходиться у Києві, може фотографувати вас у Парижі. Ви ще в такому процесі не брали участь?

— Поки що ні, але такі роботи бачила.

— Літо — час подорожей. Як думаєте, світ не стане більш закритим?

— Якщо подивитися на величезні черги в аеропорту «Бориспіль», можна зробити висновок, що подорожей стане ще більше.

— Куди мрієте поїхати?

— У Мексику та на Гаваї. Правда, це такі подорожі, на які потрібен час.

Олександра Зарицька: «Здорово, коли займаєшся справою, від якої отримуєш задоволення»

— Чому повинна навчити людство ситуація з коронавірусом?

— Максимально цінувати своє здоров'я та тих, хто оточує. Все в цьому світі дуже тендітне, тому потрібно бути розумнішими.

— У Facebook дуже ефектне фото обкладинки вашої сторінки. Така розкішна сукня!



— Це обкладинка синглу «Красива серцем». Фото зроблено в павільйоні ВДНГ на тлі важкої червоної штори. Я побачила її — і вирішила сфотографуватися просто так. Але вийшло таке неймовірне фото, що ми вирішили його зробити обкладинкою синглу.

— Що зараз вас надихає на творчість?

— Бажання йти вперед.

— Чого б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Отримувати максимальне задоволення від того, що ви робите. А якщо у вас ще немає улюбленої справи, бажаю знайти її.

Фото з альбому Олександри Зарицької

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