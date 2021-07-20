«Маленьке диво»: Ірина Білик розповіла про нового члена сім'ї

Українська співачка Ірина Білик, чий п'ятий чоловік, російський продюсер, художник і фотограф Аслан Ахмадов показав відео з їхнім спільним сином Табрізом, опублікувала у мережі кадри з новим «другом».

У Instagram вона розповіла, що у неї вдома оселився пухнастий джунгарський хом'як Мотя, який напевно незабаром стане «членом сім'ї». І виклала відео з кумедним звірятком. При цьому співачка зізналася, що досі не знає, хто це — «друг» чи «подруга».

Судячи з відео, хом'ячок відрізняється чималим апетитом, і із задоволенням хрумкає насіння у своєму красивому будиночку.

На його покупку Ірина, ймовірно, зважилася на прохання молодшого сина Табриза від екс-чоловіка Аслана Ахмадова.

Фоловерів співачки розчулювалися відео і давали поради Ірині Білик з приводу утримання хом'ячка.

Нещодавно співачка виклала у мережу фото з двома синами — молодшим, Табрізом, та старшим, Глібом. Її старший син з'явився від другого чоловіка співачки Андрія Оверчука. Хлопцеві вже 20 років і він живе самостійно.

Фото Ірини Білик із соціальних мереж.

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