Покликали заміж: донька онкохворої Заворотнюк поділилася радісною новиною

Анна Заворотнюк, яка заразилися під час відпочинку у Криму на коронавірус, повідомила, що її «покликали заміж».

Особистість свого обранця 25-річна Анна поки не розголошує. Відомо, що вони познайомилися під час навчання в університеті в Нью-Йорку. Пара разом вже шість років. За словами Анни, її бойфренд народився і живе в Москві. В Америці він просто вчився.

Коли наречений і наречена офіційно оголосять про заручини, поки невідомо.

Донька Анастасії Заворотнюк багато років жила у США. Коли у Заворотнюк-старшої діагностували пухлину мозку, дівчина повернулася до Росії, щоб бути поруч з тяжкохворою мамою.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що відомій актрисі Анастасії Заворотнюк останнім часом стало трохи краще. Вона навіть змогла оформити деякі майнові питання.

Зокрема, заміський будинок у селі Крекшино під Москвою Анастасія офіційно переписала на свою маму, залишивши без житла свого чоловіка Петра Чернишова.

фото instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk/

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