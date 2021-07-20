27.10 / 27.27 31.87 / 32.19
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Покликали заміж: донька онкохворої Заворотнюк поділилася радісною новиною

18:03 20 липня 2021
Анна Заворотнюк

Анна Заворотнюк, яка заразилися під час відпочинку у Криму на коронавірус, повідомила, що її «покликали заміж».

Особистість свого обранця 25-річна Анна поки не розголошує. Відомо, що вони познайомилися під час навчання в університеті в Нью-Йорку. Пара разом вже шість років. За словами Анни, її бойфренд народився і живе в Москві. В Америці він просто вчився.

Коли наречений і наречена офіційно оголосять про заручини, поки невідомо.

Донька Анастасії Заворотнюк багато років жила у США. Коли у Заворотнюк-старшої діагностували пухлину мозку, дівчина повернулася до Росії, щоб бути поруч з тяжкохворою мамою.

Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що відомій актрисі Анастасії Заворотнюк останнім часом стало трохи краще. Вона навіть змогла оформити деякі майнові питання.

Зокрема, заміський будинок у селі Крекшино під Москвою Анастасія офіційно переписала на свою маму, залишивши без житла свого чоловіка Петра Чернишова.

фото instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk/

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

Людина з паперами, ручкою та калькулятором

Податок на нерухомість 2021: скільки заплатимо за квартиру або будинок

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.