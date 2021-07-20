«Ніжно — не ніжно, але люби»: Тіна Кароль на білосніжних простирадлах зачарувала українців і білорусів

Відома українська співачка Тіна Кароль, яка продала свій відбиток пальця за 100 тисяч гривень, часто радує фанатів новими знімками в Instagram.



Так, на сторінці артистки з'явилося свіже фото на білосніжних простирадлах. Тіна зробила нюдовий макіяж з акцентом на очі, розпустила довге світле волосся. Погляд співачки томний. Здається, що вона насолоджується сонячними променями, які заливають кадр.

Під фото співачка привела рядки зі свого хіта «Ніжно»: «Ніжно — не ніжно, але люби .».

Шанувальники співачки обдарували її захопленими епітетами: «Чарівна», «Красуня», «Чудо», «Королева цього світу» й іншими.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала нове відео з 12-річним сином Веніаміном. Хлопець живе і вчиться у Великобританії, а з мамою проводить канікули. Раніше співачка опублікувала рідкісне фото з мамою та братом.

фото instagram.com/tina_karol/

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