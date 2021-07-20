Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста та викликала захоплення у Джамали, Астаф'євої та Позитива

Українська співачка Tayanna (Таня Решетняк), яка має звичку гуляти напівоголеною по Києву, вирішила повторити свій «експеримент» вже в денну пору. Про це Тетяна Решетняк, чий колишній чоловік деякий час тому вважався «потенційним чоловіком» Ані Лорак, розповіла в Instagram.

Дівчина вийшла на вулицю у яскравому, але вельми відвертому вбранні: короткій спідничці рожевого кольору й такого ж кольору піджаку і на неонових підборах.

На цьому список одягу на Тані практично закінчувався.

«Друзі, як часто ви дозволяєте собі відключитися від повсякденності? Просто гуляючи по парку або по улюблених вуличках міста. Я намагаюся постійно це робити, тому що саме в такі моменти моє тіло і внутрішній світ набираються енергії …» — підписала свою нову публікацію артистка.

Завдяки відсутності бюстгальтера або футболки фотосесія, на думку шанувальників, вийшла дуже ефектною.

Першими на публікацію відгукнулися зіркові колеги Тані, серед яких були Леся Нікітюк, Даша Астаф'єва, Джамала та Позитив.

«Апазахахаапххх вдавилася ранковим цикорієм», «Нічесе», — написали вони, а також відреагували сердечками та лайками.

Інші фоловери Тані були ще більш емоційними.

Нагадаємо, пікантними знімками у мережі любить шокувати фанатів Настя Каменських, Даша Астаф'єва та інші зірки шоу-бізу. А Оля Полякова нерідко демонструє епатажні образи.

Фото Instagram / tayanna_reshetnyak

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