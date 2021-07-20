Недовго горював після розлучення: Дзідзьо ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

Український співак Дзідзьо, розлучення якого стало відмінним шансом для додаткової «розкрутки» ексдружини Ярослави (Slavia) та куми Олі, схоже, більше не переживає про те, що сталося і повністю може дозволити собі віддатися творчості.

Тепер Михайло публікує куди більш веселі фотографії. Так, кілька годин тому Дзідзьо «засвітився» у компанії чарівної блондинки, телеведучої та актриси Лілії Ребрик, яку він ніжно обійняв за талію.

«З неймовірною красунею», — підписав він фото.

«Які ми гарні», — прокоментувала фото Ребрик.

Знімок, очевидно, зроблений на одному з концертів, який вели Лілія та Михайло.

Звичайно, ніхто з прихильників навряд чи міг припустити думку про те, що між Лілією, яка одружена з хореографом Андрієм Диким і виховує двох прекрасних дочок, можуть бути якісь «підозрілі» або романтичні стосунки.

Проте, кума Дзідзьо Оля Цибульська опублікувала фразу, яку важко перекласти, та яка, очевидно, висловлює крайній ступінь досади — адже ще недавно Михайло часто красувався на фото саме з нею.

Деякі читачі сторінки дорікнули співаку у тому, що, мовляв, його колишня Ярослава набагато красивіша і талановитіша, але це, ймовірно, дуже суто особиста думка.

Більшість же фоловерів Хоми пораділи за нього й за Лілію, попросивши лайками продовжувати виступати разом і радувати шанувальників своєю творчістю.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Оля Цибульська теж не втрачає даремно час, налагоджуючи контакти з красенями-чоловіками. У перервах між зйомками шоу «Співають всі» Оля «засвітилася» з Олегом Винником та Дімою Коляденком.

Фото Instagram / dzidzio

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