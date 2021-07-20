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Шоу-бізнес

Недовго горював після розлучення: Дзідзьо ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

23:01 20 липня 2021
Михайло Хома

Український співак Дзідзьо, розлучення якого стало відмінним шансом для додаткової «розкрутки» ексдружини Ярослави (Slavia) та куми Олі, схоже, більше не переживає про те, що сталося і повністю може дозволити собі віддатися творчості.

Тепер Михайло публікує куди більш веселі фотографії. Так, кілька годин тому Дзідзьо «засвітився» у компанії чарівної блондинки, телеведучої та актриси Лілії Ребрик, яку він ніжно обійняв за талію.

«З неймовірною красунею», — підписав він фото.

«Які ми гарні», — прокоментувала фото Ребрик.

Знімок, очевидно, зроблений на одному з концертів, який вели Лілія та Михайло.

Звичайно, ніхто з прихильників навряд чи міг припустити думку про те, що між Лілією, яка одружена з хореографом Андрієм Диким і виховує двох прекрасних дочок, можуть бути якісь «підозрілі» або романтичні стосунки.

Проте, кума Дзідзьо Оля Цибульська опублікувала фразу, яку важко перекласти, та яка, очевидно, висловлює крайній ступінь досади — адже ще недавно Михайло часто красувався на фото саме з нею.

Деякі читачі сторінки дорікнули співаку у тому, що, мовляв, його колишня Ярослава набагато красивіша і талановитіша, але це, ймовірно, дуже суто особиста думка.

Більшість же фоловерів Хоми пораділи за нього й за Лілію, попросивши лайками продовжувати виступати разом і радувати шанувальників своєю творчістю.

Нагадаємо, кума Дзідзьо Оля Цибульська теж не втрачає даремно час, налагоджуючи контакти з красенями-чоловіками. У перервах між зйомками шоу «Співають всі» Оля «засвітилася» з Олегом Винником та Дімою Коляденком.

Фото Instagram / dzidzio

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