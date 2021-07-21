10-річна дочка Мераї Кері дебютувала як модель

Дочка американської співачки Мераї Кері дебютувала як модель. 10-річна Монро знялася в рекламній кампанії «Знову в школу» американського бренду дитячого одягу OshKosh B'gosh. У ролику під назвою «Сьогодні — це коли-небудь: Мерая Кері» дівчинка, одягнена в джинсовий комбінезон, зображує свою зіркову матір у дитинстві.

«Коли-небудь все зміниться. Мелодії, які живуть в моїй голові … Коли-небудь вони будуть жити на вершині хіт-парадів. Пісні в моєму серці зворушать мільйони сердець», — говорить за кадром Монро слова Мераї, які та могла б сказати у 1980 році.

«Коли я була маленькою дівчинкою, я була сповнена рішучості здійснити свої мрії. Тепер мені, як матері, так тішить бачити, як мої діти чітко уявляють і розвивають мрії, які вони зберігають у своїх серцях. Ми провели цю кампанію, тому що нам подобається ідея, яка дає дітям можливість сміливо мріяти та прокладати свій власний шлях «, — йдеться в заяві 51-річної Кері.

Мерая народила двійнят Монро і Мароккана у шлюбі з актором і репером Ніком Кенноном. Вони були одружені з 30 квітня 2008 по 2 листопада 2016 року.

Як писали «ФАКТИ», колишній чоловік Мераї Кері на початку липня став батьком вже всьоме: менше, ніж за місяць у нього народився вже третя дитина.

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