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Шоу-бізнес

Ні краплі фотошопу: дружина Влада Ями у бікіні вразила шикарним тілом

9:16 21 липня 2021
Влад Яма з дружиною

Відомий український танцюрист і суддя популярного шоу «Танці з зірками» Влад Яма разом з дружиною Ліліаною та сином Леоном відправився на відпочинок до Греції. Сім'я вибрала тихе курортне містечко Аніссарас й зупинилася в 5-зірковому готелі, в якому вже бували раніше.

Ліліана, яка прекрасно виглядає, продемонструвала на пляжі свою розкішну фігуру. Днями дівчина опублікувала в Instagram серію фотографій з відпочинку.

На знімках красуня позувала, лежачи на камені, у лимонному бікіні.

«Ні краплі фотошопу. Що я, дарма лупашу у залі?» — підписала вона знімки.

Передплатники по достоїнству оцінили довгі ніжки, апетитні стегна і тонку талію подружжя танцівника, опублікувавши масу захоплених компліментів.

Нагадаємо, Влад Яма часто балує свою другу половинку незвичайними подарунками. Один такий шикарний сюрприз хореограф зробив дружині в її день народження.

Фото Instagram / liliya_yama

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