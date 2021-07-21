У перуці та прозорій сукні: найбільш високооплачувана модель світу знялася в невпізнанному образі

Найдорожча у світі модель, американка Кендалл Дженнер, яку недавно в черговий раз звинуватили у фотошопі, зробила масштабну фотосесію для іспанської версії журналу Vogue. На обкладинці серпневого номера видання 25-річна Кендалл позує в прозорій сукні, високих чоботях і в чорній перуці з чубчиком. Молодша сестра Кім Кардаш'ян виглядає майже невпізнанною.

Вперше Кендалл з'явилася на обкладинці Vogue Spain e жовтні 2016 року.

Не так давно Кендалл (єдина з п'яти сестер Кардаш'ян-Дженнер, у кого ще немає дітей) зізналася, що у неї є бойфренд, з яким вона зустрічається вже близько року. Це 24-річний баскетболіст Девін Букер. Практично всі попередні бойфренди моделі, яка намагається не виставляти напоказ своє особисте життя, також були баскетболістами.

Кендалл та Девін

Раніше «ФАКТИ» писали — Моніка Беллуччі знялась для обкладинки Vogue з 16-річною дочкою.

фото Instagram

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