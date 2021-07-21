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Шоу-бізнес

75-річна легендарна співачка на честь дня народження чоловіка повторила образ, в якому 43 роки тому знімалася для Playboy

10:32 21 липня 2021
Доллі Партон

Легендарна американська кантрі-співачка та актриса Доллі Партон, яка за свою кар'єру 25 разів підіймалася на верхню позицію кантрі-чартів журналу «Біллборд», відтворила образ кролика, в якому вона у 1978 році знімалася для обкладинки журналу Playboy — в чорному бюст'є та з вушками.

Таким чином 75-річна зірка вирішила порадувати свого коханого чоловіка Карла в день його 79-го дня народження. Відео Доллі опублікувала в Instagram. Фанати оцінили пишний бюст і тонку талію зірки. Чоловік також залишився задоволений незвичайним подарунком. Йому завжди подобалася обкладинка Playboy з Доллі.

Доллі Партон почала зустрічатися з Карлом Діном, коли їй було 18 років. У 1966 році вони одружилися. Дітей у пари немає. Стосунку до шоу-бізнесу Дін ніколи не мав. Він працював у бізнесі з укладання асфальту на дорогах, цурався журналістів і майже ніколи не супроводжував дружину на світських заходах.

Доллі, відома, як Королева кантрі, раніше говорила, що хотіла б повторно знятися для Playboy у 75 років. «Ну, тепер мені 75. І журналу тепер більше немає», — заявила вона, частково виконавши свою мрію.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ніжки як у статуетки: 88-річна зірка «Династії» Джоан Коллінз вразила фанатів своїми фото на відпочинку.

фото Instagram

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