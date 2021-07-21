27.11 / 27.28 31.84 / 32.16
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Красуня-Сонечка»: внучка Ротару у сексуальному топі показала, як їй вдається завжди бути у формі

11:30 21 липня 2021
внучка Ротару

Внучка легендарної української співачки Софії Ротару модель Соня Євдокименко, яка мандрує по всьому світу, любить розповідати у своєму Instagram про події, які відбуваються з нею в різних країнах. Такий підхід подобається тим передплатникам, хто поки що не може дозволити собі подорож до Лондона, Нью-Йорка або Парижа.

Днями дівчина розмістила кадри з фотосесії, для якої знялася у рожевому ультракороткому топі та штанях з анімалістичним принтом. Під час зйомки вона обхопила руками коліно, поставивши ногу на стілець. Деяким фоловерам здалося, що фото зроблено у Києві.

"Прокинулася з почуттям вдячності і щастя. Знайдіть хвилинку і подумайте про три речі, за які ви сьогодні вдячні", - підписала красуня фото.

Також внучка Софії Ротару вирішила показати, яких зусиль докладає для того, щоб виглядати як сучасна бізнеследі, а не "зніжена оранжерейна квіточка".

Виявляється, вона щоранку вирушає до басейну (про це говорить напис на фото «Pool Time»), а також до знемоги виконує фізичні вправи й танцювальні рухи.

Користувачі гідно оцінили зусилля Сонечки, але при цьому деякі з них більше уваги приділили її зовнішньому вигляду та «сексі-топіку».

Що, втім, теж не дивно — адже Соня дійсно, і розумниця, і красуня. Вона вчиться у нью-йоркському Parsons For Design та знімається у рекламі, встигаючи у всіх сферах життя.

19-річна Соня Євдокименко вже «засватана». Дівчина зустрічається з Денисом Жадановим. Молодий чоловік успішний бізнесмен. Він входить до рейтингу американського Forbes «Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій».

фото instagram.com/iamsofiaeve/

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Решетняк

Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста, викликавши захоплення у Астаф'євої та Позитива

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

Королівська сім&#39;я

Удар у відповідь: як відреагує королева Єлизавета на «правдиві мемуари» принца Гаррі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.