Госпіталізований зі струсом мозку: семирічного сина П'єхи жорстоко побили

У співака Стаса П'єхи, який під час пандемії коронавірусу позбувся машини, взятої у кредит, а також продав куплений в іпотеку будинок для сина, серйозно постраждав спадкоємець — у 7-річного Петра закрита черепно-мозкова травма, струс мозку і забої.

Як повідомляє «Стархит», дитина постраждала в результаті нападу жінки, яка оселилася поруч у котеджному селищі Рощино під Санкт-Петербургом.

Все почалося з того, що господині сусіднього особняку — дружині футбольного судді Владислава Безбородова — не сподобалася дружба сина співака з одним із її хлопчиків. Про що вона голосно заявила, попросивши, щоб її сини з Петром не спілкувалися. Ображений хлопчик встромив олівця у надувний басейн…

Сусідка прийшла на подвір'я будинку, де знаходилася мати Петі — Наталія Горчакова, а також ще кілька членів сім'ї. Жінка «схопила маленького Петю за руку і з усієї сили жбурнула на землю. «Малюк дуже сильно вдарився головою, та й всім тілом, закричав. Прибігла бабуся Петі, хотіла за нього заступитися, але отримала град ударів і проклять від шаленої жінки. Зупинити бійку зміг тільки брат Наталії Андрій, який обережно відтіснив Безбородову у бік», — розповів виданню очевидець.

У Рощино викликали поліцію, а сам Стас П'єха вже звернувся за допомогою до адвоката, який має намір домагатися порушення кримінальної справи.

Очевидці інциденту встигли записати відео, на якому сусідка зізнається у нападі — ролик опубліковано на сайті видання.

Нагадаємо, що раніше Стас П'єха, чиї дані внесені до баз «Миротворця» за свідоме порушення державного кордону України і за публічне виправдання російської агресії, розповідав, як боровся із наркотичною залежністю. Шість з половиною років тому у співака був пік вживання психоактивних речовин.

Фото Стаса П'єхи з соціальних мереж.

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