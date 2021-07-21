ONUKA пояснила, чому не хотіла мати дітей

Мультіінструменталістка, фронтвумен групи ONUKA Ната Жижченко, яка рік тому вперше стала мамою, дала відверте інтерв'ю про особисте життя. Артистка розповіла про стосунки з чоловіком Євгеном Філатовим, сімейний побут та виховання маленького сина Олександра, який з'явився на світ у травні 2020 року.

Вперше Ната зізналася, що страждає від затяжних депресій і пояснила, чому раніше не хотіла мати дітей. Одкровеннями співачка поділилася в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

«Я дійсно не хотіла дітей… Я не відчувала материнських бажань. На всіх друзів, у яких є діти, я дивилася з жахом. Мені ніколи не хотілося стати мамою, няньчитися, незважаючи на гени. Я завжди замислювалася над тим, яка це величезна відповідальність, по-перше. Особливо в світі гаджетів. По-друге, перенаселеність планети. Навіщо народжувати дитину, якщо ти не впевнений, як її виховати. Навіщо народжувати дитину лише тому, що так прийнято? Цього я ніколи не розуміла», — сказала Ната Жижченко.

Свою позицію вона озвучила чоловікові та батькам. За словами Нати, вони з розумінням сприйняли її усвідомлений вибір. Але Всесвіт вирішив по-своєму. Через кілька тижнів після сімейної розмови про дітей, співачка дізналася, що чекає на малюка.

«Ми були в турі в Китаї. Там я вже щось запідозрила. Я завжди дуже спокійна до їжі. Але там мене почало нудити від запахів. Тоді я списувала на специфіку страв. Але думка про вагітність промайнула. Коли ми їхали з аеропорту, я зайшла до аптеки і купила одразу два тести», — розповіла Ната.

За словами співачки, позитивний результат довів її до істерики, а Євген дуже зрадів дитині. «Я дійсно дуже злякалася. Показую — а він був дуже щасливий», — поділилася Ната.

Вона запевняє, що про переривання вагітності не було навіть думки. До шостого місяця вагітності співачка гастролювала, відпрацювала тур по Канаді і США, виступала в Україні. А потім взяла паузу — декретна відпустка співпала з карантином.

Ната вважає себе хорошою мамою. Зараз вона вже повернулася до роботи, записує нові пісні та гастролює. Каже, що поєднувати кар'єру і материнство досить складно.

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