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Шоу-бізнес

Жодної зморшки: син Софії Ротару зробив селфі із зірковою мамою, чим потішив її шанувальників

14:30 21 липня 2021
Ротару з сином

Єдиний син 73-річної співачки Софії Ротару Руслан активно допомагає своїй мамі вирішувати не тільки питання бізнесу, а й просувати творчість через Instagram, розповідаючи про цікаві події у житті великої родини Ротару.

Багато в чому завдяки його старанням всі спроби російських хейтерів, які поширювали чутки про те, що легендарна Софія Михайлівна нібито має проблеми із зовнішністю і тому навіть не підпускає до себе публіку, розбиваються вщент.

Так, кілька годин тому батько Соні та Анатолія опублікував селфі з мамою з аеропорту «Бориспіль», яке вразило шанувальників тим, як молодо виглядає Софія Ротару: мінімум макіяжу на обличчі, ніжна посмішка та жодної зморшки!

Софія Михайлівна, відправляється на відпочинок, вражає своєю натуральністю та молодим зовнішнім виглядом, що відразу ж відзначили шанувальники.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару, красуня і розумниця Соня, теж часто розповідає у соцмережі про своє насиченого життя. У дівчини маса шанувальників по всьому світу.

фото instagram.com/rus_yevdokymenko/

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