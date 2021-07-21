«Всі зірки зійшлися»: лідер групи KAZKA Олександра Зарицька розповіла про співпрацю з ALEKSEEV

Популярні українські виконавці — група KAZKA та ALEKSEEV — записали спільну композицію «Поруч», яка стає все більш популярною.

Лідер KAZKA Олександра Зарицька вважає, що у цьому випадку трапилося «втручання згори». Про це вона розповіла в інтерв'ю «ФАКТАМ».

«У цьому випадку, як то кажуть, зійшлися всі зірки. Музику написав Руслан Квінта. З ним і з Микитою Алексєєвим ми познайомилися на проєкті „Голос країни“. І ось через роки з'явилася ця пісня. Вона була написана для мультсеріалу. І нам потрібен був для її виконання казковий принц. Микита підійшов ідеально. Пісня вийшла дуже теплою», — вважає співачка.

Водночас секрет найуспішнішого хіта групи — «Плакала», на думку Олександри, у тому, що в його основі — особиста історія.

«Зазвичай я ділюся якоюсь своєю історією з поетом Сергієм Лапшиним, який з неї робить гарну картинку. Так народилася і пісня „Плакала“… А секрет, думаю, у тому, що вона дуже життєва і досягає серця кожного. Саме тому так багато кому полюбилася. А ще, звичайно, секрет успіху у тому, що над нею працювали дуже талановиті у своїй справі люди, професіонали», — поділилася Олександра.

Водночас Зарицькій хочеться, щоб групу KAZKA знали не по одній-двох піснях, а й за іншими композиціями, яких уже понад тридцять, і які вона вважає «дуже крутим матеріалом».

Ексклюзивне інтерв'ю з Олександрою Зарицькою читайте на сайті «ФАКТІВ».

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