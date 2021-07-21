«Очі на лоб вилізли»: прооперований Сосєдов розкрив обставини травми

Російський музичний критик Сергій Сосєдов після того, як приїхав до Білорусі на «Слов'янський базар», був екстрено доставлений в лікарню на операційний стіл. Сосєдов зізнався, що травму отримав при трагікомічних обставинах: займаючись фізкультурою в готельному номері. Про це повідомляє «Дни.ру».

«Просто присідав в своєму номері „люкс“ в готелі, робив гімнастику… Почув тріск. А біль був такий, ніби мене хтось дуже сильно вдарив палицею по п'яті. Аж очі на лоб вилізли. Я закричав», — розповідав Сосєдов про свої пригоди.

Після того, як «швидка допомога» привезла критика в лікарню, у Сосєдова діагностували розрив ахіллового сухожилля. Такі травми часом зустрічаються у спортсменів і вимагають операції і тривалого спокою для постраждалої ноги. Сосєдова вже попередили, що найближчі півтора місяці йому доведеться пересуватися на милицях.

Сама операція із зшивання ушкодженого сухожилля тривала 45 хвилин і проводилася під місцевою анестезією. Після того, як Сосєдова випишуть з лікарні, він планує надовго не затримуватися у Вітебську і повернутися до Москви.

Нагадаємо, Сергій Сосєдов з 2017 року в базі «Миротворця» за антиукраїнську пропаганду і виправдання російської агресії в Криму.

Українські зірки в основному не захотіли їхати в Білорусь на Слов'янський базар. Було оголошено, що від участі відмовилися Тимур Мірошниченко та Андрій Доманський, Олег Винник, Еліна Іващенко, MARUV.

Фото commons.wikimedia.org

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