«Лише жаби квакають»: Меладзе і Джанабаєва влаштували заплив «щасливих батьків»

Співак Валерій Меладзе разом з дружиною Альбіною Джанабаєвою вирішили відпочити удвох без дітей. Після народження маленької Агати у пари додалося турбот, і Альбіна з Валерієм не минають можливості трохи відпочити від батьківства. Про те, як проходять вихідні, сім'я розповіла в Instagram.

«Цілий день іде дощ. Сонця немає, зате є гроза, грім. На вулиці немає дітей, лише жаби квакають і щасливі молоді батьки отримали хвилинку, щоб вибратися з дому і насолодитися літом», — зазначила Альбіна.

Нагадаємо, у Джанабаєвої і Меладзе троє дітей: Костянтин, Лука і Агата. Також у Валерія ще є три дочки від попереднього шлюбу.

Принади батьківства пара описує з гумором, регулярно публікуючи то фото з синцями під очима, то веселе відео про їхню домашню рутину.

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