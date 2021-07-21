«Пригоди не закінчуються»: переможниця «Холостяка» Богдан розповіла про доленосну зустріч із «улюбленим ведмедиком»

Анна Богдан, переможниця шоу «Холостяк-11», поділилася, як багато перешкод було у неї на шляху до серця «улюбленого ведмедика» Михайла Залівако. При цьому у Анни склалося враження, що доля ніби сама штовхала її назустріч Михайлу і робила все, щоб побачення відбулося. Про це Богдан поділилася в Instagram, згадуючи, що саме рік тому відправила заявку на участь в шоу.

«Скажу чесно, заповнила анкету і забула. І в один день, сидячи на роботі, мені подзвонила редактор. Від несподіванки у мене навіть мову відібрало. Потім було цілих 5 (!!!) кастингів… І ось після чергового кастингу, мені призначають наступний… в дату моєї робочої поїздки… Нічого кращого я не вирішила, як відмовитися від кастингу на проект… Сказати чесно? Стало прикро… На цьому новини та пригоди не закінчуються. Вперше у мене скасовується відрядження… Ну в загальному, всі обставини просто підштовхували мене на цей проект! І як бачите, не дарма!«- згадує Анна.

Нагадаємо, Анна Богдан вже була заміжня і поділилася, чому її перші сімейні стосунки зазнали краху. Після шоу «Холостяк», на якому Михайло Залівако вибрав Анну, пара активно подорожує і мріє про двох дітей.

Фото hannastorozhuk / Instagram

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