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Хейден Панеттьєр знову зійшлася з бойфрендом, який вийшов з в'язниці, де відбував термін за її побиття

8:07 22 липня 2021
Хейден Панеттьєр

Американська актриса Хейден Панеттьєр, зірка серіалу «Нешвілл» і колишня наречена українського боксера Володимира Кличка, знову зійшлася зі своїм екс-бойфрендом Брайаном Хікерсоном. Два місяці тому він вийшов з в'язниці, де відбував термін за її побиття. У квітні його засудили до 45 днів ув'язнення. Однак 32-річний Хікерсон, який намагається будувати кар'єру актора, відсидів лише 13 днів, після чого його випустили на свободу.

Пару вже двічі бачили разом у ресторані.

«Хейден не забула, що він зробив, але вона хоче пробачити та рухатися далі. Вона веде тверезий спосіб життя і відчуває себе дуже добре», — говорить джерело журналу People .

Сам Хікерсон заявив в ефірі телепрограми E! News, що вони з Панеттьер поки що не поєдналися, а «працюють над дружбою». І підтвердив, що актриса більше не п'є, а він намагається виправитися.

Раніше родичі 31-річної Хейден турбувалися про те, що вона спивається в компанії Хікерсона.

Роман Хейден і Брайана почався у 2018 році. Хікерсон не раз підіймав руку на свою подругу. У травні 2019 року він був заарештований за звинуваченням у домашньому насильстві. Пізніше воно було знято, оскільки Хейден не хотіла давати справі хід і свідчити проти коханого. У лютому 2020 року Брайана заарештували за тим же обвинуваченням. У День святого Валентина він заїхав Хейден кулаком в обличчя.

Панеттьер з 2009 по 2018 рік зустрічалася з Володимиром Кличком. Про заручини вони оголосили у 2013 році. А 9 грудня 2014-го року у них народилася дочка — Кайя Євдокія. У серпні 2018 року стало відомо, що пара розлучилася.

Брайан Хікерсон

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