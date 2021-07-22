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«Обличчя, як у дівчинки»: Дженніфер Лопес у піжамі та без макіяжу показала, як доглядає за шкірою

8:26 22 липня 2021
Дженіфер Лопес

Американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, якій 24 липня виповниться 52 роки, поділилася в Instagram відео свого ранкового догляду за шкірою. Джей Ло, яка відновила пристрасний роман зі своїм колишнім нареченим Беном Аффлеком, користується продуктами свого власного бренду JLo Beauty. У відео Лопес постала у піжамі та без макіяжу, в черговий раз здивувавши фанатів своєю природною красою та дивовжною моложавістю.

«Обличчя, як у дівчинки», «Без макіяжу вона вродлива та виглядає ще молодшою», — писали шанувальники зірки.

Раніше «ФАКТИ» писали — Стає схожою на маму: Дженніфер Лопес поділилася фото з 13-річною дочкою.

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