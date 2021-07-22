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«Сподіваюся, це перука»: Ніколь Кідман шокувала фанатів новою зачіскою

11:03 22 липня 2021
Ніколь Кідман

Голлівудська зірка Ніколь Кідман стурбувала своїх фанатів новим фото, яке вона опублікувала в Instagram. 54-річна актриса позувала на знімальному майданчику серіалу «Рев» для Apple TV+ на тлі веселки — з новою зачіскою. Кідман відома своїми довгими локонами, а на фото вона постала з короткою стрижкою. Багатьох фанатів Ніколь це шокувало.

«Що відбувається з волоссям, мене це лякає», «Ви дозволили зістригти своє чудове волосся? Сподіваюся, що це перука. Але ви все одно прекрасні», — писали в коментарях.

У Кідман від природи руде кучеряве волосся, хоча вона останнім часом часто розпрямляє його і фарбується в блондинку. Нещодавно вона зізналася, що хоче повернути свій початковий стиль. «Я не повинна була знущатися зі свого волосся … Про що я тільки думала?», — сказала вона в інтерв'ю The Sydney Morning Herald.

фото Instagram

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