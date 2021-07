Попри локдаун: Тейлор Свіфт очолила список найбільш високооплачуваних музикантів 2020 року

Авторитетний американський журнал Billboard, присвячений музичній індустрії, який раніше назвав кращого музиканта десятиріччя, визначив найбільш високооплачуваних зірок 2020 року. Минулий рік став особливим, оскільки через локдаун гастрольні тури були скасовані, і концерти не проводилися. Проте доходи музикантів все одно вражають.

На першому місці опинилася Тейлор Свіфт, яка заробила 23,8 мільйона доларів. В основному це був виторг від продажу двох її альбомів — Folklore та Evermore.

На другому місці — репер Post Malone (справжнє його ім'я Остін Річард Пост), який нещодавно зробив собі вампірські ікла з діамантів. Він заробив 23,2 мільйона доларів.

Третьою стала канадська діва Селін Діон з 17,5 мільйонами доларів.

До першої десятки увійшли також група Eagles, Біллі Айліш, репер Дрейк, групи Queen та The Beatles, репери YoungBoy Never Broke Again та Lil Baby.

Раніше «ФАКТИ» писали — Найбільш високооплачуваний актор у світі купив особняк за 28 мільйонів доларів.

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter