На тлі скандалу з харрасментом: Брежнєва розповіла, як планує провести старість з Меладзе

Після скандалу в шоу-бізнесі зі звинуваченнями зірок на адресу продюсера Костянтина Меладзе співачка Віра Брежнєва випустила пісню «Рожевий дим», де вже розгледіли багатозначний натяк хейтерам. Тепер у Віри Брежнєвої нові плани — разом з чоловіком вона хоче поїхати від усіх і вирушити у кругосвітню подорож. Про це співачка розповіла в інтерв'ю Bestin.ua.

Співачку приваблює ідея змінити обстановку. «Навколо світу на всіх видах транспорту. Ось це було б круто. Єдине, що, напевно, компанія якась потрібна класна, комфортна. Тому що одному можна збожеволіти. Найбільш дике, що я зараз могла б зробити, це, напевно, ось таку подорож», — заявила Брежнєва.

А ще через деякий час зірка сподівається переселитися в будинок на колесах і роз'їжджати в ньому світом. «Коли буду бабусенькою сімдесяти років, візьму собі причіп… Будинок на колесах. І поїду зі своїм дідусем подорожувати. Хоча, впевнена, це станеться набагато раніше», — говорить співачка.

Нагадаємо, скандал з Меладзе розгорівся з подачі Ані Лорак. Вона заявила, що їй були висунуті неприйнятні умови в обмін на сценічну кар'єру. Пізніше співачка спробувала виправдатися, що її неправильно зрозуміли, але тим часом з відвертими зізнаннями виступили інші зірки. Оля Полякова заявила, що їй теж надходили подібні пропозиції від продюсера. А ось Анастасія Приходько зізналася, що хоч у неї були не дуже хороші відносини з Костянтином Меладзе, але там не було сексуального боку.

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