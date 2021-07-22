Кума DZIDZIO Цибульська розповіла про фалоімітатори у райдері та «гонорар» від чоловіка

Співачка Оля Цибульська, яку екс-дружина співака Михайла Хоми звинувачує в їхньому розлученні, взяла участь у телепрограмі, відповівши на 33 каверзних запитань, у тому числі й про DZIDZIO.

Ведуча програми «Ранок у великому місті на ICTV» Олександра Кучеренка задавала запитання Цибульській, давши їй на відповіді лише три хвилини. Так, вона запитала у співачки, якою була її найбільша примха, зазначена у райдері. «Якось ми зрозуміли, що організатори райдери не читають. І написали, що мені потрібні рожеві коти та два фалоімітатори», — зізналася Цибульська.

А найбільшим своїм гонораром вона назвала суму, отриману від чоловіка — той не захотів, щоб артистка працювала на Новий рік. Він запропонував їй подвійну суму — близько 10 тисяч доларів. До речі, найдорожчий кліп у кар'єрі Цибульської коштував у два рази більше — «Дівчинка» обійшлася їй майже у 20 тисяч доларів.

Ведуча поцікавилася, що вибере співачка: влаштувати скандал або промовчати? Цибульська вибрала другий варіант. «Добринін або DZIDZIO?» — запитала Олександра Кучеренко. «Рівноцінно», — зі сміхом відповіла Ольга.

У відповідь на запитання про найбільшу брехню, яку чула про себе співачка, Оля Цибульська пригадала, як її називали «головною розлучницею країни». «Хоча, ні … Говоріть», — сказала співачка, махнувши рукою.

Зворотною стороною популярності співачка вважає відсутність друзів. Артистка також зізналася, що ніколи не пробачить зради, додавши, що сама нікого не зраджувала.

Раніше у відповідь на звинувачення Ярослави Притули-Хома, яка неодноразово заявляла про теплі стосунки Цибульської зі своїм чоловіком, співачка заявила, що вся ця хвиля піднялася через піар. Мовляв, Slavia випустила сольний кліп і добре розуміє, що просто звернути увагу на новоспечену артистку складно.

Фото Олі Цибульської із соціальних мереж.

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