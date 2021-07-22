«Час попрацював»: раритетне фото таємної дружини Винника здивувало фанатів

Архівне фото, на якому поряд із співаком Олегом Винником стоїть його дружина Таїсія Сватко (Таюне), яка нещодавно заявила, що вона особливо не мріяла про сольну кар'єру, виклали на одному з фанських акаунтів.

«Аромат моей мечты», — такою фразою прокоментовано фото в Instagram. Це — назва першої пісні Олега Винника, яку він написав у 2003 році.

Шанувальники Таюне тепло відреагували на це фото. Фоловери писали, що ця пісня Винника — одна з їхніх улюблених. Інші говорили, що відразу не впізнали Таїсію Сватко на фото.

Раніше фанати, які влаштували обговорення творчості Олега Винника, прийшли до висновку, що його «Передчуття» — саме та пісня, яка глибоко проникає в душу.

Фото Таїсії Сватко із соціальних мереж.

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