П'ятирічний син Ірини Білик отримав першу зарплату

Співачка Ірина Білик, в сім'ї якої з'явився маленький домашній улюбленець, похвалилася першою зарплатою свого п'ятирічного сина Табріза. Про успіхи хлопчика артистка розповіла в Інстаграм, показавши його фото.

За зйомку в рекламі Табріз отримав перший немаленький гонорар — тисячу гривень.

Як розповіла Ірина, вона залишила право Табрізу самому вирішити, на що витратити зароблене. Хлопчик вибрав собі іграшки та солодощі.

Нагадаємо, батьком Табріза є російський стиліст і фотограф Аслан Ахмадов. Дитину парі народила сурогатна мати. Подружжя тривалий час жило на дві країни, але їхні стосунки не витримали випробування відстанню. Шлюб співачки розпався.

Ірина та Аслан зберегли дружні стосунки і разом виховують сина, канікули хлопчик проводить з батьком.

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