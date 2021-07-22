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Зірка серіалів Олексій Суровцев став учасником нового сезону «Танців з зірками»

16:34 22 липня 2021
Олексій Суровцев

Зірка серіалів і чемпіон України зі стриптизу Олексій Суровцев прийняв виклик від солістки групи KAZKA Олександри Зарицької і стане учасником нового сезону «Танців з зірками». Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграм, опублікувавши відповідне відео.

«У дитинстві я дуже соромився танцювати, але завжди хотів. Тому вчився танцям вдома по відео, переглядав кліпи іноземних зірок. Від участі в „Танцях з зірками“ очікую драйву, емоцій за рахунок подолання труднощів, змагального адреналіну. І хоч трохи навчитися бальним танцям», — прокоментував Олексій Суровцев свою участь в шоу.

Актор кинув виклик гумористці, зірці «Жіночого Кварталу» Насті Оруджовій.

Нагадаємо, першою учасницею шоу «Танці з зірками» на каналі 1+1 оголосили Джамалу.

Виклик від співачки прийняв лідер ТНМК Фагот.

Новим суддею шоу стане колишній учасник шоу «Холостяк» Максим Чмерковський — чемпіон світу з латинських танців, хореограф, переможець шоу «Dancing With The Stars».

фото Instagram.com/surovtsev.alexei

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