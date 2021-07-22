«Як завжди найкраща!»: Пугачова вразила віртуозною грою на розладнаному роялі

Алла Пугачова, яка недавно вразила фанів стрункими ногами в міні-бриджах, ще може здивувати і музичними експериментами. Як свідчить відео, викладене в мережу Крістіною Орбакайте, її зоряна мати успішно зіграла на розладнаному роялі. Судячи зі стану інструменту, останнім часом він використовувався виключно для прикраси інтер'єру.

«Імпровізація на тему „Німе Кіно“. Часом є шарм і в розладнаному роялі!», — прокоментувала відео Христина.

Більшості фоловерів музичні екзерсиси від Примадонни прогнозовано сподобалися.

«Навіть якщо рояль розладнаний, цю гру можна слухати нескінченно», «Алла Борисівна навіть з розладнаного рояля створить шедевр», «Браво, дуже імпровізаційно і ефектно», — писали вони в коментарях.

Навпаки, хейтери закликали Аллу «відпочити вже», і відзначили, що їх вуха до таких «імпровізів» не були готові.

Нагадаємо, раніше хейтери розкритикували і молодшу дочку Пугачової, яка, граючи на роялі, неправильно ставить руки (на їхню думку).

98

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter