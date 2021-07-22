Найбагатшого музиканта десятиліття зобов'язали платити колишній дружині по 300 тисяч доларів на місяць — поки вона знову не вийде заміж

Американського репера, продюсера та бізнесмена Андре Ромелла Янга, більш відомого під сценічним ім'ям Доктор Дре (Dr. Dre), суд зобов'язав виплачувати колишній дружині аліменти у розмірі 293 306 доларів на місяць. Як повідомляє видання Page Six, 51-річна Ніколь Янг (в дівоцтві Плоцкер) вимагала два мільйони доларів щомісяця. Однак судді здалося, що це занадто багато.

При цьому музикант оплачує всі витрати екс-дружини — серед них утримання двох особняків, що залишилися у неї після розлучення.

Аліменти Доктор Дре буде платити до того часу, як вона повторно не вийде заміж — в тому числі якщо вступить у цивільний шлюб. Або доти, доки суд не змінить свого рішення.

56-річний Доктор Дре прожив з дружиною 24 роки. Ніколь (першим чоловіком якої був баскетболіст Седейл Трет) подала на розлучення у червні 2020 року. У них двоє дорослих дітей — 24-річний Трюс та 20-річна Трулі.

У репера є також п'ятеро позашлюбних дітей від різних жінок. Ще один син музиканта, Андре Янг-молодший, помер у 2008 році у віці 20 років від передозування наркотиків.

Доктор Дре у 2019 році був визнаний експертами журналу Forbes найбагатшим музикантом десятиліття. Його статки оцінювалися у 950 мільйонів доларів. Крім успішної кар'єри в шоу-бізнесі репер і продюсер володіє 20% акцій виробника аудіообладнання Beats Electronics. У 2014 році він продав засновану ним компанію, що виробляє навушники та іншу музичну техніку, компанії Apple.

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