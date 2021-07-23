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Як сестри: 45-річна Різ Візерспун показала фото з 21-річною дочкою

7:58 23 липня 2021
Різ Візерспун

45-річна голлівудська зірка Різ Візерспун показала в Instagram селфі зі своєю 21-річною дочкою Авой — найстаршою з трьох дітей актриси. Зірка фільмів «Білявка в законі» та «Переступити межу» поцікавилася у своїх підписників, чи варто їй зробити чубок, як в Ави. Думки щодо з цього розділилися, але всі зійшлися на тому, що мати та дочка — красуні. І схожі, скоріше, на сестер.

З 1999 по 2008 рік Різ, яка у 2007 році була визнана найбільш високооплачуваною актрисою у світі, була одружена з актором Райаном Філіпом (вони разом знімалися у фільмі «Жорстокі ігри»). Крім дочки Ави Візерспун народила в цьому шлюбі сина Дікона, якому зараз 17 років.

26 березня 2011 року Різ вийшла заміж за голлівудського агента Джима Тота. У них є восьмирічний син Теннессі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хто з них мама? 58-річна Демі Мур і три її дочки знялися в рекламі купальників.

фото Instagram

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