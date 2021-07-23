54-річна американська актриса Хеллі Беррі, яка нещодавно вразила стрункою фігурою у леопардовому боді, знялася топлес для створеного нею сайту Respin, який присвячено питанням фізичного та душевного здоров'я.

«Дуже важливо, щоб ми приділяли час турботі про себе, якою б вона не була — для кожного це своє. Я думаю, важливо, щоб люди знаходили те, що їм подобається, що змушує їх відчувати себе коханими, відчувати, що вони плекають свої душу та тіло», — написала володарка премії «Оскар».

Хоча напівоголена кінозірка виглядає приголомшливо, увагу користувачів мережі відвернули її білі штани — з поясом, що зав'язується, та високою талією.

«Божественно! Де можна купити такі штани?», «Мені подобаються ці штани. Їх можна купити на вашому сайті? «,» Я просто хочу ці штани «- писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хеллі Беррі висміяли в мережі через нову стрижку для церемонії вручення премії «Оскар».

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