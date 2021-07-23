27.08 / 27.24 31.78 / 32.16
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

54-річна Геллі Беррі знялася топлес — але увагу фанатів відволікли її штани

8:40 23 липня 2021
Геллі Беррі

54-річна американська актриса Хеллі Беррі, яка нещодавно вразила стрункою фігурою у леопардовому боді, знялася топлес для створеного нею сайту Respin, який присвячено питанням фізичного та душевного здоров'я.

«Дуже важливо, щоб ми приділяли час турботі про себе, якою б вона не була — для кожного це своє. Я думаю, важливо, щоб люди знаходили те, що їм подобається, що змушує їх відчувати себе коханими, відчувати, що вони плекають свої душу та тіло», — написала володарка премії «Оскар».

Хоча напівоголена кінозірка виглядає приголомшливо, увагу користувачів мережі відвернули її білі штани — з поясом, що зав'язується, та високою талією.

«Божественно! Де можна купити такі штани?», «Мені подобаються ці штани. Їх можна купити на вашому сайті? «,» Я просто хочу ці штани «- писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Хеллі Беррі висміяли в мережі через нову стрижку для церемонії вручення премії «Оскар».

141

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Податок на нерухомість 2021: яке майно не підлягає оподаткуванню

Таюне

«Час попрацював»: раритетне фото таємної дружини Винника здивувало фанатів

Ксенія Мішина

«Розлучення личить»: Мішина після розриву з Еллертом заговорила про біль і викликала фурор вогненним «луком»

пошта

«Посилку хтось отримав від вашого імені»: на «Новій пошті» відмовилися компенсувати втрачене відправлення

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.