«Міг не бути сиротою»: Анджеліна Джолі опинилася в центрі скандалу через старшого названого сина

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі, яку вже двічі заскочили на побаченні з репером The Weeknd, виявилася у центрі скандалу. Колишній друг 46-річної актриси, камбоджієць Сарат Мун (зараз він живе у Канаді), заявив, що її старший названий син Меддокс, якому вже 19 років, міг не бути повним сиротою на момент його усиновлення.

Як розповів Мун виданню Daily Mail, він сам брав участь в процесі усиновлення, допомагаючи Джолі. На якомусь етапі Сарат навіть збрехав, що є батьком дитини і підписав необхідні юридичні документи — щоб прискорити справу та отримати дозвіл камбоджійського суду.

«Я не впевнений на 100%, що Меддокс був сиротою, навіть попри те, що він був у притулку. Принаймні, один з батьків міг бути живий на той момент. Але я ніколи не ставив цих складних питань, ніхто не ставив … Це часто відбувалося у Камбоджі. Багато немовлят були залишені в притулках або продані батьками, тому що ті не могли дозволити собі піклуватися про них», — розповів Сарат, який керував тоді недержавним благодійним фондом в Камбоджі.

Глава правозахисної організації Licadho Кек Галібру, який розслідував усиновлення Меддокса, і зовсім впевнений у тому, що хлопчик не був справжнім сиротою.

Сама Анджеліна свого часу стверджувала, що доклала всіх зусиль для того, щоб переконатися, що у Меддокса немає батьків. І говорила, що ніколи б не відняла дитину у рідної матері.

Мун і Джолі зараз не спілкуються — після звинувачень в тому, що Сарат зловживав грошима, які вона перераховувала в фонд. Сам він це категорично заперечує.

Нещодавно вийшов новий документальний фільм «Вкрадені діти», який зняла 21-річна режисерка Елізабет Джейкобс. Її саму колись удочерили у Камбоджі. У фільмі підіймалося питання і про сумнівне сирітство Меддокса. І про роботу агентства Seattle International Adoptions під керуванням Лорін Галіндо — жінки, чиїми послугами скористалася актриса у 2002 році. Незабаром після усиновлення Меддокса Галиіндо та її сестрі були пред'явлені звинувачення у зв'язку з підробкою документів для отримання американських віз для сиріт, які насправді такими не були.

Крім Меддокса у Джолі є ще двоє названих дітей — 17-річний Пакс з В'єтнаму та 16-річна Захара з Ефіопії. У Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта також є троє біологічних дітей — 15-річна Шайло і 13-річні двійнята Вів'єн і Нокс.

Анджеліна Джолі з Меддоксом і Захарою

Раніше «ФАКТИ» писали — Анджеліна Джолі заявила, що троє з шести її дітей хотіли давати показання в суді проти Бреда Пітта.

Фото Instagram / Daily Mail

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