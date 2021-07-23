Відомий актор Михайло Боярський, який потрапив до лікарні з коронавірусом, виписався — «мушкетера» відправили на самоізоляцію.

Як повідомляє «КП», актор провів на лікарняному ліжку тиждень і ще деякий час має утримуватися від спілкування з рідними та близькими.

«Батько поки що знаходиться у квартирі, а всі інші — мама та онуки — на дачі, — розповів його син Сергій Боярський. — Справа у тому, що лікарня — це ж все одно не найбезпечніше середовище. Так що ми дочекаємося, поки Михайлу Сергійовичу прийдуть кілька негативних тестів поспіль, а вже потім повноцінно „відновимо“ його у статусі члена сім'ї».

Син Боярського, який найближчим часом підтримуватиме з ним спілкування, розповів, що у лікарні його батько не вередував — його стомлювала лише ізоляція та самотність. До того ж COVID-19 несподіваним чином вплинув на смакові пристрасті знаменитого актора.

«Батько у мене взагалі любить фастфуд. І він не з тих людей, кого можна налякати словом „шкідливо“. Так що мама періодично передавала йому через приймальне відділення піцу. Мабуть, через коронавірус батькові захотілося урізноманітнити свій раціон чимось гостреньким», — додав Сергій Боярський.

Медики, за його словами, не виключають, що на досить легкий перебіг хвороби 71-річного актора вплинуло щеплення. До речі, ковід у Боярського виявили випадково — актор скаржився на нездужання, розвинене на тлі аномальної спеки.

До речі, 70-річна актриса Ірина Алфьорова, яка зіграла Констанцію у «Трьох мушкетерах», теж підхопила коронавірус — вона потрапила у лікарню на початку липня, ще до госпіталізації Михайла Боярського.

А ось засновник культового російського рок-гурту «Звуки Му», 70-річний Петро Мамонов, не зміг перемогти коронавірус — він помер через ускладнення, викликані ковідом. Музиката шпиталізували у критичному стані, а 15 липня його не стало.

Нагадаємо, що Михайло Боярський — фігурант «Миротворця». Його дані внесли у бази за відкриту підтримку агресії Росії щодо України, незаконні поїздки до окупованого РФ Криму, участь у пропагандистських заходах країни-агресора проти України і спробах легалізації окупацію півострова.

Фото Михайла Боярського з соціальних мереж.

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