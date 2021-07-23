Плакали всі: багатодітний батько Анатолій Анатоліч показав зворушливе відео виписки з пологового будинку

Дружину телеведучого Анатолія Анатоліча Юлію з новонародженим сином, який з'явився на світ 20 липня, виписали з пологового будинку. Вдома на молодшого брата з нетерпінням чекали старші сестри Лола і Аліса. Вони підтримували маму в пологовому будинку, відправивши їй свої улюблені м'які іграшки. Дівчатка заздалегідь розподілили обов'язки по догляду за немовлям і дуже зворушливо зустріли його під час виписки.

Емоційними сімейними кадрами Анатоліч поділився в сюжеті для «Ранку з Україною». Щаслива мама Юла не змогла стримати сліз.

Анатолій Анатоліч вперше був присутній на пологах. За його словами, це був безцінний досвід. Також телеведучий показав відео з Нілом через десять хвилин після його народження. Хлопчик голосно плакав, але тільки тато взяв його крихітну ручку, відразу заспокоївся та заснув.

Юла розповіла, що треті пологи виявилися для неї досить складними. На тепер вона не готова планувати ще дітей.

«Третя, усвідомлена вагітність — це як новий етап. Новий рівень усвідомлення, що відбувається. Цінність кожної хвилини, яка вже ніколи не повториться, адже я знаю по собі, як швидко ростуть діти. Партнерські пологи у нас були вперше. Думаю, усвідомлення цієї події прийде до нас з часом», — сказала Юла.

Сімейство вже планує першу подорож з малюком. Анатоліч каже, що незабаром вони вирушать на відпочинок. За кордон виїжджати поки не збираються, проведуть відпустку в Україні.

Анатолій ще звикає до ролі багатодітного батька, батька сина. Телеведучий розповів про свого тата, який загинув, коли Анатолій був маленьким, і розповів про свої страхи.

Також телеведучий пояснив, чому хлопчика вирішили назвати Нілом.

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