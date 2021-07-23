Після розриву з Еллертом Мішина оголосила, що перейшла на українську мову, і записала відео

Актриса Ксенія Мішина, яка нещодавно заявила про розрив з переможцем шоу «Холостячка» Олександром Еллертом, вирішила перейти на українську мову. Як відомо, Мішина народилася у Севастополі. Тому спілкування російською мовою було для неї більш звичним.

У відео, опублікованому у сторіс Instagram, Ксенія звернулася до своїх передплатників українською мовою і попросила їх не бути до неї дуже суворими та не картати за помилки.

Прийде час і вона обов'язково буде спілкуватися гарною українською мовою, пообіцяла Мішина.

Нагадаємо, після розриву з Еллертом Мішина разом з сином відправилася на батьківщину, в тимчасово окупований Крим. Дівчина купалася в морі, спілкувалася з батьками та подругами.

Сценарист Олександр Еллерт теж поїхав до Криму разом з Ксенією та її сином, але швидко покинув півострів і відразу ж прокоментував свій розрив з Мішиною.

Фото Instagram / misha.k.ua

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