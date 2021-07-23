Зустріч двох місяців: супермодель Адріана Ліма знялася абсолютно голою

Бразильська супермодель Адріана Ліма, колишній «ангел» Victoria's Secret, вразила своїх шанувальників красивим фото, яким поділилася в Instagram. Повністю оголена 40-річна Адріана стоїть спиною до камери біля води, по якій біжить місячна доріжка. А в небі сяє місяць, який Ліма «охоплює» руками. «Коли зустрічаються два місяці», — підписала вона знімок.

«Абсолютно приголомшливо», «Ідеальна картинка», «Богиня», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ешлі Грехем голим фото повідомила про свою другу вагітність.

235

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter