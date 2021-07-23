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Шоу-бізнес

Зустріч двох місяців: супермодель Адріана Ліма знялася абсолютно голою

13:56 23 липня 2021
Адріана Ліма

Бразильська супермодель Адріана Ліма, колишній «ангел» Victoria's Secret, вразила своїх шанувальників красивим фото, яким поділилася в Instagram. Повністю оголена 40-річна Адріана стоїть спиною до камери біля води, по якій біжить місячна доріжка. А в небі сяє місяць, який Ліма «охоплює» руками. «Коли зустрічаються два місяці», — підписала вона знімок.

«Абсолютно приголомшливо», «Ідеальна картинка», «Богиня», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ешлі Грехем голим фото повідомила про свою другу вагітність.

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